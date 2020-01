Actualidade

A política de coesão europeia vai estar em debate num evento organizado em Madrid pelas agências EFE e Lusa para assinalar os 30 anos do Interreg, programa da União Europeia destinado a reduzir disparidades entre países e regiões.

O evento "Histórias Ibéricas de coesão - 30 anos de programas Interreg na Europa", promovido pelas agências noticiosas portuguesa e espanhola, terá lugar na quinta-feira às 12:00 na sede central da agência EFE, na capital espanhola.

Segundo a agência EFE, a comissária europeia da Coesão e Reformas, Elisa Ferreira, será uma das oradoras no fórum, que conta também com responsáveis da política de coesão de Bruxelas, Madrid e Lisboa, assim como com diretores da Lusa e da EFE.