Actualidade

O chefe da diplomacia cabo-verdiana disse hoje que a Polícia de Emigração e Fronteiras "cumpre rigorosamente a lei", numa reação ao caso do alerta dos serviços consulares do Brasil a desaconselhar viagens dos seus cidadãos ao país africano.

Na terça-feira, os serviços consulares do Brasil emitiram uma nota a desaconselhar viagens para Cabo Verde de cidadãos nacionais em missão religiosa e voluntários de organizações não-governamentais (ONG).

A nota referiu que a embaixada do Brasil na Praia "tem registado recentemente casos de brasileiros retidos no serviço de imigração local" e que desaconselha as viagens "até que esses processos sejam elucidados pelas autoridades cabo-verdianas".