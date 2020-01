OE2020

O ministro da Defesa Nacional defendeu hoje a divulgação da missão dos militares na tentativa de captar jovens para as Forças Armadas, admitindo que, numa base voluntária, passem uma noite num quartel, para "ver se estão interessados".

A ideia de João Gomes Cravinho surgiu a meio do debate, na especialidade, do Orçamento do Estado de 2020 (OE2020), numa reunião conjunta das comissões parlamentares do Orçamento e da Defesa Nacional, quando se discutir o problema de efetivos nas Forças Armadas, tema que preocupa Governo e partidos.

João Vasconcelos, do Bloco de Esquerda, até tinha sugerido que se acabe com o Dia das Forças Armadas, que leva jovens, dos dois sexos, um dia a uma unidade militar, e que se reinvestisse noutras áreas.