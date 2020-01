Brexit

A Comissão de Assuntos Constitucionais do Parlamento Europeu vota, na quinta-feira, uma recomendação que espelha a posição da assembleia europeia sobre o Acordo de Saída do Reino Unido da União Europeia (UE), a poucos dias do 'Brexit'.

Esta apreciação significa o arranque do processo interno para o Parlamento Europeu aprovar o Acordo de Saída referente ao 'Brexit'.

Assim, na reunião da Comissão de Assuntos Constitucionais, que começa pelas 16:00 locais (15:00 em Lisboa) de quinta-feira, haverá uma discussão seguida de voto relativa à posição da assembleia europeia sobre o acordo, seguindo-se uma recomendação ao plenário para a aprovação final.