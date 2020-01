Actualidade

Trabalhos de humor gráfico de alunos e artistas de 25 países vão ser mostrados em Tondela, a partir de 06 de fevereiro, durante o III Festival Internacional de Cartoons de Escola.

A iniciativa, que é promovida pela Escola Secundária de Molelos, com a colaboração do município de Tondela, contará com cerca de 500 trabalhos, sendo mais de uma centena provenientes de alunos de escolas estrangeiras.

"Temos participações de dezenas de países. Trata-se de um recorde absoluto de participações num festival para escolas e que decorre num concelho do interior do país", disse Ricardo Ferreira, da organização do evento.