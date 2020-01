Actualidade

O atendimento e apoio especializado a vítimas de violência doméstica vai ter um reforço de 902 mil euros, com um concurso hoje lançado para alargar a cobertura nacional de estruturas de apoio, adiantou o Governo.

"As candidaturas, até ao dia 6 de março, são abertas a entidades públicas ou privadas (como ONG, [organizações não-governamentais] CIMs [comunidades intermunicipais], IPSSs [instituições particulares de solidariedade social] ou municípios) do Norte, Centro e Alentejo", lê-se num comunicado do gabinete da ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva.

As ações elegíveis, segundo o comunicado, incluem "o atendimento, acompanhamento e apoio especializados nas dimensões social, psicológica e jurídica; atividades de informação, sensibilização e prevenção primária junto da comunidade local; e preparação e edição de materiais formativos e informativos de suporte às atividades relacionadas com violência doméstica".