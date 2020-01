Actualidade

O presidente do município de Condeixa-a-Nova, no distrito de Coimbra, defendeu hoje a criação de um programa de financiamento comunitário para o eixo da romanização no próximo quadro comunitário (2030), devido ao potencial turístico e cultural.

"O país tem que decidir se é ou não importante investir nesta área, porque as Câmaras Municipais, com a amplitude de competências a que têm de atender, não têm capacidade orçamental para ir mais além", disse Nuno Moita à agência Lusa.

O autarca lamenta que o quadro comunitário 2020 não tenha disponibilizado apoios para aquela área e entende que "deve haver uma aposta em programas específicos para o eixo da romanização, como há para as Aldeias de Xisto ou para as florestas".