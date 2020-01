Luanda Leaks

O ativista e 'rapper' Luaty Beirão afirmou hoje, em Luanda, que a justiça angolana de que Isabel dos Santos se queixa é uma herança do pai, o ex-Presidente, José Eduardo dos Santos.

A empresária, cujos esquemas financeiros suspeitos foram expostos numa mega investigação jornalística conhecida como 'Luanda Leaks', queixa-se de ser vítima de perseguição judicial para ser neutralizada politicamente e alega não ter tido oportunidade de se defender nem ter sido ouvida antes de lhe serem arrestados os bens.

Luaty Beirão, que falava à margem do colóquio "Juventude em Ação", promovido hoje, em Luanda, pelo Centro de Estudos para a Boa Governação, questionado sobre se Isabel dos Santos deverá responder sobre as suspeitas perante a justiça angolana, e se a família dos Santos tem condições para receber um tratamento justo, disse: "Se não for, a culpa é deles, porque foram eles que criaram este sistema de justiça no qual ninguém confia".