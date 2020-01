Actualidade

A obra de Miguel Torga é o mote da iniciativa "Do Reino a Coimbra", que, no sábado, cruza nesta cidade a gastronomia do Douro com os vinhos da Bairrada, foi hoje anunciado.

"Esta segunda edição será dedicada à abordagem da gastronomia duriense, vista pela pena de Miguel Torga, escritor que teve Coimbra por lar durante muitos anos, aí se dedicando não apenas à escrita, mas também ao exercício da medicina", refere Miguel Ferreira, diretor da revista a Lei do Vinho, que organiza a iniciativa em parceria com o restaurante de Santa Clara "O Cordel Maneirista".

A historiadora Dina Ferreira de Sousa, autora da obra "Sabores da Mesa na Obra de Miguel Torga", fará a apresentação da obra do autor de "Os novos contos da montanha", destacando a sua relação com a região duriense, de onde era natural.