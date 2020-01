Actualidade

O presidente da Associação Nacional de Freguesias (Anafre) defendeu hoje a necessidade de "mais ritmo" na descentralização de competências para as freguesias, um dos principais temas de um congresso que se realiza entre sexta-feira e sábado, em Portimão.

Segundo Pedro Cegonho (PS), o presidente da Anafre que no XVII Congresso da associação deixa o cargo para se dedicar a um doutoramento, no encontro de autarcas de freguesia vai fazer-se um ponto da situação do que foi feito na primeira parte do mandato e também o que falta fazer até às próximas autárquicas, em 2021.

A descentralização de competências dos municípios para as freguesias é precisamente o lema do XVII Congresso da Anafre: "Freguesia: Mais próxima e solidária. Mais descentralização!".