Actualidade

As freguesias querem, no próximo quadro comunitário, poder candidatar projetos a fundos europeus em pé de igualdade com os municípios, defendeu o presidente da Associação Nacional de Freguesias (Anafre), Pedro Cegonho.

Em entrevista à Lusa, por ocasião do XVII Congresso Nacional da Anafre, que se realiza entre sexta-feira e sábado, Pedro Cegonho defendeu a necessidade de "manter um diálogo profícuo com o Governo no sentido de, no próximo quadro comunitário de apoio, não haver nenhuma obstrução administrativa a que as freguesias possam apresentar projetos e candidaturas ao financiamento europeu".

O autarca explicou que, no acordo de parceria entre o Estado português e a União Europeia, as negociações remeteram a possibilidade de apresentarem candidaturas apenas para os municípios, "quando, nalguns dos programas, pela dimensão de algumas freguesias ou pela concentração territorial de alguns problemas, faz sentido que as freguesias também o possam fazer".