Actualidade

A revista Brotéria, com mais de cem anos, muda esta semana de instalações, de um palacete à Lapa, para um "espaço amplo", no Bairro Alto, em Lisboa, que vai ser "aberto à cidade, ágil, com uma programação variada", segundo a direção.

Publicação "destacada no mundo intelectual erudito e católico", como afirma o padre Francisco Sassetti Mota, da direção, a revista passa a ocupar um edifício na rua S. Pedro de Alcântara, próximo da Igreja de S. Roque, que já foi a "casa-mãe" dos Jesuítas, ordem religiosa responsável por este título.

O edifício, antigo palácio dos condes de Tomar, que já albergou a Hemeroteca Municipal, é propriedade da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML), de quem partiu a iniciativa de colocar "a revista no coração da cidade", e transformar o local num espaço aberto a quem passa, com livraria, galeria de arte, cafetaria.