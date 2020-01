OE2020

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social confirmou hoje a intenção de criar sete mil novos lugares de creches e admitiu a gratuitidade da frequência para 40 mil crianças.

Ana Mendes Godinho falava hoje no parlamento, no âmbito da apreciação na especialidade do Orçamento do Estado para 2020, explicando que esta é uma das medidas de apoio à natalidade e às famílias.

Este orçamento, explicou a ministra, tem a preocupação de promover o alargamento dos equipamentos sociais, prevendo assim o alargamento da capacidade de vagas em creches, cujo concurso está em curso até 31 de janeiro.