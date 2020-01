Actualidade

O Museu do Prado, em Madrid, gera anualmente uma contribuição de 745 milhões de euros para a economia de Espanha, segundo um estudo encomendado pela instituição cultural, hoje revelado.

O estudo, encomendado a uma consultora externa para quantificar o contributo económico do museu nacional, foi feito com base em dados de 2018 e revela que 607 milhões de euros foram gerados de forma indireta e 25 milhões de forma direta.

O contributo económico total representa 16 vezes o orçamento do Museu do Prado e 48 vezes o apoio financeiro que recebe do Estado, que, em 2018, foi de 15,3 milhões de euros.