Actualidade

O tenente-general António Martins Pereira assumiu hoje o cargo de Comandante das Forças Terrestres, anunciou hoje o Exército, destacando que o chefe do ramo lhe manifestou "integral confiança".

"O general José Nunes da Fonseca [chefe do Estado-Maior do Exército] expressou a sua `integral confiança´ na capacidade de comando e liderança do Tenente-general Martins Pereira e enalteceu a sua "distinta carreira´", refere um comunicado do Exército.

O general Nunes da Fonseca "deixou também uma palavra de incentivo e motivação ao novo Comandante das Forças Terrestres, para que continue a cumprir exemplarmente a missão atribuída" àquele comando para a "coesão, prestígio e afirmação do Exército e de Portugal".