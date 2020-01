Actualidade

A associação Ephemera vai ceder ao Museu Nacional da Resistência e da Liberdade vários materiais do arquivo de José Pacheco Pereira, por períodos renováveis de cinco anos, estabelece um protocolo assinado hoje com a DGPC, na Marmeleira, Rio Maior.

O historiador e político José Pacheco Pereira disse à Lusa que o protocolo com a Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) formaliza a cedência de parte do espólio - "menos de 0,1%" - que foi reunindo ao longo das últimas décadas, dentro do objetivo de "garantir a defesa da memória", em particular, da que está em risco.

"A memória da resistência é uma memória sempre em risco, porque em muitos casos era feita por atos individuais, ações escondidas, publicações disfarçadas e com muito mais dificuldade de se arranjar e se mostrar do que as publicações de quem tinha o poder, neste caso o Estado Novo", disse, no final de uma visita por várias das muitas salas da casa da Marmeleira que acolhem objetos e documentos do arquivo.