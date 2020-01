Actualidade

O número de mortos devido às fortes chuvas que afetam o estado brasileiro de Espírito Santo desde a última sexta-feira subiu para sete e 2.355 pessoas foram retiradas das suas casas, informou hoje a Defesa Civil.

Segundo o último boletim da Defesa Civil, divulgado na manhã de hoje, Iconha é o município a registar o maior número de mortos, com quatro até ao momento, tendo sido um dos mais afetados pelo temporal, muito pela subida de mais de quatro metros do nível do rio que atravessa a localidade.

Outras três pessoas morreram em Alfredo Chaves, o município com maior número de desalojados.