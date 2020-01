Brexit

O parlamento britânico completou todas as fases do processo legislativo e aprovou hoje o projeto de lei do 'Brexit' que garante a saída a 31 de janeiro, abrindo caminho à sua promulgação.

Depois de ter inicialmente aprovado cinco propostas de alteração, que foram rejeitadas esta tarde pelos deputados da Câmara dos Comuns (câmara baixa), a Câmara dos Lordes (câmara alta) acabou por deixar passar o texto original, completando o processo no parlamento britânico.

Antes, os deputados britânicos tinham chumbado cinco propostas de alteração introduzidas pelos Lordes, na câmara alta do parlamento, à legislação para implementar o 'Brexit', incluindo a introdução de um documento físico para os imigrantes europeus.