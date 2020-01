Actualidade

As carcaças dos animais desempenham um importante papel na biodiversidade e funcionamento dos ecossistemas, mesmo por períodos prolongados, defende um estudo hoje divulgado.

As carcaças não só fornecem alimento para muitas outras espécies como os seus nutrientes contribuem para um aumento significativo do crescimento das plantas à volta, segundo cientistas do Centro Alemão de Pesquisa Integrativa sobre Biodiversidade e da Universidade de Gronigen, na Holanda, que publicaram o estudo na revista científica PLOS ONE.

O crescimento de flora em torno de animais mortos na natureza acaba por atrair mais insetos herbívoros e respetivos predadores, pelo que os investigadores recomendam leis menos rígidas sobre a remoção de carcaças de animais quando se trata de áreas de conservação da natureza.