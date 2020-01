Guiné-Bissau/Eleições

O chefe da diplomacia portuguesa, Augusto Santos Silva, disse hoje que Portugal aguarda os resultados definitivos após a decisão do Supremo Tribunal guineense, na sequência da impugnação do candidato Domingos Simões Pereira aos resultados das eleições presidenciais.

"Os resultados definitivos estão pendentes da conclusão do processo de impugnação que foi apresentado pelo candidato que teve menos votos nos resultados provisórios, e o Supremo Tribunal ainda não se pronunciou", disse hoje o ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, quando questionado pela Lusa, em Lisboa, sobre a razão de Portugal ainda não ter felicitado Umaro Sissoco Embaló, dado como vencedor pela Comissão Nacional de Eleições (CNE).

"Logo no dia em que foram publicados os resultados provisórios, eu, em nome do Governo português, registei que o candidato Sissoco Emabló tinha tido o maior número de votos e o Presidente da República também falou com ele, e o primeiro-ministro e o Presidente da República receberam o candidato Sissoco no passado domingo, o que quer dizer que Portugal tem todos os contactos com as autoridades da Guiné-Bissau a decorrer e também tem em devida conta este processo de divulgação e certificação dos resultados eleitorais", explicou o governante.