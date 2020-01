Montijo

O primeiro-ministro afirmou hoje que a ANA - Aeroportos de Portugal tem de cumprir, mesmo "a contra gosto", as imposições feitas pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA) para a construção do aeroporto complementar de Lisboa, no Montijo.

António Costa assumiu estas posições em declarações aos jornalistas, depois de confrontado com a contestação de associações ambientalistas em relação à construção do novo aeroporto complementar de Lisboa, no Montijo, que referiram pressões do Governo e que ameaçam recorrer aos tribunais.

"A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) age de acordo com critérios técnicos exigentes, fez uma avaliação do estudo de impacto ambiental, impôs um conjunto de condições que terão agora de ser cumpridas pela ANA - Aeroportos de Portugal. No contexto atual em que vivemos e na forma como foi feita a privatização da ANA, a solução Montijo é a que permite responder em tempo útil às necessidades existentes", alegou o primeiro-ministro.