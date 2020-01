Actualidade

A petrolífera portuguesa Galp garantiu hoje que entre finais deste ano e início de 2021 vai fazer a primeira perfuração de petróleo no bloco 6 da Zona Económica Exclusiva (ZEE) de São Tomé e Príncipe.

"Nos últimos dois anos temos vindo a processar um conjunto de dados e agora podemos concluir que parece haver a possibilidade para fazer a primeira perfuração em São Tomé e Principe, algo que ainda poderá acontecer no decurso deste ano, ou no início do próximo ano", disse à imprensa o diretor de produção e exportação da Galp, Thore Kristiansen, no final de uma audiência com o primeiro-ministro são­-tomense, Jorge Bom Jesus.

O encontro de hoje com o primeiro-ministro serviu para dar essa informação e reafirmar as boas relações que existem entre a petrolífera portuguesa e o Governo do arquipélago.