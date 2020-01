Montijo

O presidente da Câmara do Montijo disse hoje que há "arestas a limar" nas acessibilidades ao novo aeroporto, indicando que as medidas previstas serão suficientes "numa fase inicial", mas que é preciso "programar para o futuro".

"Uma coisa que me parece importante e que não está no estudo é a ligação entre as diferentes regiões de Setúbal, nomeadamente a ligação Montijo-Barreiro em ponte, porque permite pôr o comboio no aeroporto. O comboio está a um quilómetro, basta fazer uma ponte", defendeu Nuno Canta, em declarações à agência Lusa.

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) viabilizou na terça-feira a construção do aeroporto na Base Aérea nº 6, no Montijo, no distrito de Setúbal, incluindo no pacote de acessibilidades uma nova ligação à A12, dois barcos para a Transtejo e um 'shuttle' com ligação entre o terminal fluvial do Seixalinho e o aeroporto.