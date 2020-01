Actualidade

Um relatório divulgado pelo European Heart Network indica que Portugal está entre os países da União Europeia com "maior nível de inatividade física", condição que "aumenta em 20% o risco de doença cardiovascular", revelou hoje um dos responsáveis.

"Temos evidência científica de que a atividade física é fundamental para prevenir e tratar as doenças cardiovasculares, mas depois temos um fosso gigantesco para a promoção e implementação de políticas públicas", afirmou hoje Romeu Duarte, consultor da Organização Mundial de Saúde para a atividade física e investigador do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto (ISPUP).

O relatório, desenvolvido durante o último ano e meio pela European Heart Network [consórcio de organizações europeias dedicadas à promoção de estilos de vida saudáveis e combate às doenças cardiovasculares] compila evidência científica sobre a importância da atividade física na prevenção de doenças e faz um retrato, individual e generalizado, da maioria dos países europeus.