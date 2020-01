Actualidade

O Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Aviação Civil (SINTAC) vai requerer mediação depois de não ter chegado a acordo com a Portway sobre o Acordo de Empresa (AE), durante uma reunião hoje na DGERT.

Em declarações à agência Lusa, Fernando Simões, dirigente do Sintac, deu conta das conclusões do encontro entre os sindicatos e a Portway, na Direção Geral do Emprego e das Relações de Trabalho (DGERT), indicando que a empresa vai na quinta-feira depositar o AE, algo que antecede a sua publicação. O SINTAC não subscreveu o documento.

"Vamos avançar com um requerimento para fundamentar o pedido e irmos para processo de mediação por ter sido denunciado o acordo", explicou Fernando Simões.