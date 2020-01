Actualidade

O presidente da Câmara da Trofa pediu hoje a "saída" do Governo do ministro "alucinado" do Ambiente, acusando-o de alinhar a extensão do metro do Porto com a sua pretensão a candidatar-se à liderança da câmara daquela cidade.

"João Matos Fernandes, não tendo competências nem conhecendo o país na realidade e estando só a olhar para lóbis, devia era sair do ministério do Ambiente que está a tutelar esta área", afirmou Sérgio Humberto à Lusa, defendendo a passagem da tutela dos transportes para o ministério das Infraestruturas, de Pedro Nuno Santos.

O ministro do Ambiente e Ação Climática afirmou no dia 14, em audição parlamentar, comprometer-se a dar indicação, no prazo de uma semana, para um estudo prévio para encontrar uma solução para o fim da linha de comboio da Trofa, o que até à data não se verificou.