Montijo

Os moradores do Montijo, no distrito de Setúbal, reconhecem as vantagens do novo aeroporto na Base Aérea nº 6, como o aumento do emprego, mas permanece o receio do "barulho" que os aviões poderão causar.

"Por um lado é uma mais-valia, porque vai investir em muitos postos de trabalho e nós estamos a passar por uma crise muito complicada, mas também traz desvantagens a nível de barulho e desconforto. Há aqui muita gente de idade e será uma complicação para eles", disse à Lusa a moradora Ana Paula Lima, de 44 anos.

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) viabilizou na terça-feira a construção do novo aeroporto no Montijo, estimando 15 a 20 milhões de euros para a adoção de medidas de mitigação do ruído, um dos impactos ambientais que mais tem preocupado a população e associações ambientalistas.