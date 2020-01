Actualidade

Uma delegação do Congresso Nacional da Reconstrução Timorense (CNRT), maior partido da coligação do Governo timorense, transmitiu hoje ao Presidente de Timor-Leste a disponibilidade para ajudar a encontrar uma solução para a crise política no país.

"Agradecemos ao senhor Presidente ter convidado o CNRT. Estou honrado de vir aqui falar depois do chumbo ao orçamento. Temos que falar todos e ouvir a orientação do Presidente", disse Francisco Kalbuadi, secretário-geral do partido aos jornalistas depois do encontro.

"Falámos com o senhor Presidente que começa hoje um processo de audição dos partidos e da sociedade civil, confissões religiosas para encontrar uma solução a situação. Manifestamos toda a nossa vontade, seguindo a orientação do presidente [do CNRT, Xanana Gusmão]", disse.