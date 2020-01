Actualidade

Um incêndio de grandes proporções obrigou hoje ao encerramento temporário do aeroporto da capital australiana, Camberra, com o aumento das temperaturas a contribuir para novos focos de incêndio em Nova Gales do Sul.

Os serviços de emergência do Território da Capital Australiana (ACT) mantêm o incêndio ao nível de "emergência", com a situação a ser preocupante na localidade de Beard, onde alguns residentes foram informados de que é demasiado tarde para sair, devido às condições nas estradas.

Os voos do aeroporto de Camberra estão fortemente condicionados pelo muito fumo que se sente na região da capital.