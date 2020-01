Corrupção

A África Subsaariana manteve-se, em 2019, como a região mais mal classificada no Índice de Perceção da Corrupção (IPC), hoje divulgado, em Berlim, que considera que a performance da região "pinta um quadro de inação contra a corrupção".

Os 49 países da região têm uma média de 32 pontos em 100, por comparação com os 66 pontos da Europa Ocidental e União Europeia, a região mais bem classificada.

As Seicheles, com 66 pontos, são o país da região mais bem posicionado na lista, ocupando a posição 27 em 180 países, seguido do Botswana (34.º e 61 pontos), Cabo Verde (41.º e 58 pontos), Ruanda (51.º e 53 pontos) e ilhas Maurícias (56.º e 52 pontos).