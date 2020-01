Luanda Leaks

Os procuradores-gerais da República (PGR) de Angola e Portugal reúnem-se hoje em Lisboa um dia depois de a justiça angolana ter anunciado a abertura de um processo-crime contra a empresária Isabel dos Santos, por má gestão e desvio de fundos da petrolífera estatal Sonangol.

Hélder Pitta Grós chega hoje a Lisboa vindo de Luanda e vai reunir-se com Lucília Gago às 15:00, refere a PGR portuguesa.

O Consórcio Internacional de Jornalismo de Investigação (ICIJ) revelou no domingo mais de 715 mil ficheiros, sob o nome de 'Luanda Leaks', que detalham esquemas financeiros de Isabel dos Santos e do marido, Sindika Dokolo, que terão permitido retirar dinheiro do erário público angolano, utilizando paraísos fiscais.