Vírus

As autoridades de Macau recuaram e vão permitir que os trabalhadores não residentes comprem máscaras a preço de custo nas 54 farmácias do território e cujo 'stock' vai ser reforçado com uma encomenda governamental de 20 milhões.

A informação foi avançada hoje em conferência de imprensa, depois de na quarta-feira responsáveis da saúde de Macau terem explicado que seria dada prioridade aos residentes na aquisição das máscaras, limitando a compra a 10 máscaras a cada dez dias.

"Vinte milhões de máscaras vão chegar a Macau antes do Ano Novo chinês [Ano Novo Lunar que começa na sexta-feira]" e vai-se procurar "evitar o açambarcamento", explicou então o diretor dos Serviços de Saúde, Lei Chin Ion.