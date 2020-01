Luanda Leaks

O procurador-geral da Republica de Angola disse hoje à chegada a Lisboa que veio pedir ajuda sobre "muita coisa", não esclarecendo se sobre o caso de Isabel dos Santos.

"Vim pedir ajuda de muita coisa", disse Hélder Pitta Grós, quando questionado se veio solicitar a colaboração das autoridades portuguesas na reunião que terá esta tarde com a sua homóloga, Lucília Gago.

"No âmbito das nossas relações com a Procuradoria Geral [da Républica portuguesa] viemos aqui para vermos o que faremos este ano", adiantou apenas, em declarações recolhidas pela RTP no aeroporto de Lisboa.