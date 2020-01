Vírus

O chefe do Governo de Macau admitiu hoje que os casinos podem ser obrigados a fechar caso a situação de contágio se agravar no território devido ao coronavírus chinês de Wuhan.

Em conferência de imprensa, no dia em que a capital mundial do jogo diagnosticou uma segunda pessoa infetada com o vírus, Ho Iat Seng disse que o Governo não pode afastar essa hipótese, se o cenário se agravar.

Macau elevou no dia 05 de janeiro o alerta de emergência para o nível três, um grau de risco elevado que exige um acompanhamento mais apertado.