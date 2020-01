Actualidade

Uma exposição com mais de 80 obras que mostram traços da cultura material portuguesa abre ao público a partir de sábado, inaugurando uma nova iniciativa de arte na residência oficial do primeiro-ministro, intitulada "Design em São Bento".

Iniciativa do primeiro-ministro, António Costa, que teve esta ideia em 2019 e contactou o Museu do Design e da Moda (MUDE), para estabelecerem uma parceria, a exposição apresenta 85 peças de diferentes naturezas - mobiliário, luminária, objetos decorativos, alfaias agrícolas, tapeçarias, peças científicas --, do século XII ao XXI, que "espelham um entendimento de design muito abrangente", explicou aos jornalistas a curadora Bárbara Coutinho, diretora do MUDE.

Ao estabelecer esta parceria, apesar de ter sido uma iniciativa do primeiro-ministro, a mostra passou a integrar-se dentro da estratégia do "MUDE fora de portas".