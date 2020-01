Vírus

O Ministério da Saúde de Moçambique (MISAU) assegurou hoje que intensificou o controlo nos principais pontos de entrada de estrangeiros no âmbito das medidas de prevenção face ao coronavírus chinês de Wuhan.

"Intensificámos a vigilância nos principais pontos de entrada no país, sobretudo, para os viajantes provenientes das zonas afetadas, a República Popular da China", disse a chefe do Departamento de Vigilância em Saúde no MISAU, Lorna Gujirate, em declarações ao canal público Televisão de Moçambique (TVM).

Lorna Gujirate afirmou que equipas de saúde foram destacadas para o controlo do fluxo de passageiros nos referidos pontos, incidindo a sua ação na medição de temperatura dos passageiros.