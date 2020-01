Actualidade

A Escola Básica Dr. António Augusto Louro, no Seixal, está fechada a cadeado desde as 08:00 para exigir que seja marcada uma data para a retirada de materiais contendo amianto extremamente degradados existentes no estabelecimento de ensino.

Às 08:30, pais, alunos, professores e funcionários da Escola Básica Dr. António Augusto Louro, no Seixal, distrito de Setúbal, estavam concentrados junto aos portões do estabelecimento de ensino.

"Neste momento a escola está fechada. Não era a nossa intenção. A nossa intenção era fazer um protesto em que apenas os adultos ficariam do lado de fora da escola, mas alguém tomou a iniciativa, não sabemos quem, de colocar cadeados nos portões e agora estamos à espera das autoridades para podermos abrir a escola para que as crianças possam entrar", disse à Lusa o presidente da Associação de Pais e Encarregados de Educação.