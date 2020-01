Actualidade

Lisboa, 23 jan 2020 (Lisa) - A Deco pediu à Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) opara retirar do mercado diversos incensos devidos aos químicos perigosos que contêm, alguns deles carcinogénicos.

Numa nota enviada às redações, a Associação Portuguesa para a Defesa do Defesa do Consumidor (Deco) diz que as conclusões das análises que fez relativamente aos incensos "continuam a ser assustadoras" e que nada mudou em sete anos, quando foram realizados os primeiros testes a incensos e velas aromáticas.

"Concluímos no sentido de que devem ser retirados do mercado - já apresentámos este pedido à Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE). Demos, igualmente, conhecimento à Direção-Geral da Saúde", refere a Deco, em comunicado.