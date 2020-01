CDS/Congresso

O CDS-PP arranca no sábado, em Aveiro, dois dias de congresso com cinco candidatos à sucessão de Assunção Cristas e um desfecho imprevisível, como um totobola, dado que nenhum deles divulga quantos delegados tem do seu lado.

Há várias explicações possíveis para tanta indefinição num congresso que tem como candidatos - por ordem de entrada na "corrida" - Abel Matos Santos, da Tendência Esperança em Movimento (TEM), o deputado e porta-voz João Almeida, o antigo parlamentar Filipe Lobo d´Ávila, do grupo "Juntos pelo Futuro", o ex-presidente da concelhia de Viana do Castelo, Carlos Meira, e o líder da Juventude Popular (JP), Francisco Rodrigues dos Santos.

Em primeiro lugar, este congresso é eletivo e é aí que, de facto, se elege o seu presidente - o CDS já teve eleições diretas, como o PSD ou o PS, mas abandonou-as.