Actualidade

O Bankinter fechou 2019 com um lucro de 551 milhões de euros, um aumento de 4,6% relativamente a 2018, com a atividade do grupo financeiro espanhol em Portugal a contribuir com 66 milhões de euros, antes de impostos.

No relatório de atividade enviado à Comissão Nacional do Mercado de Valores (CNMV) espanhola, o Bankinter sublinha que teve um "resultado recorde" no final de um período de sete anos consecutivos de crescimento dos lucros, com uma taxa de crescimento anual composta de 24%, entre 2012 e 2019.

O banco terminou 2019 com uma rentabilidade dos capitais próprios (ROE) de 13% e um rácio de capital CET1 'fully loaded' de 11,61%, acima do requisito mínimo estabelecido pelo Banco Central Europeu (BCE).