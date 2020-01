Actualidade

Cerca de 35 locais de mais de dez países vão exibir, em simultâneo, o filme "Shoah", de Claude Lanzmann, no Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto, a 27 de janeiro.

No documentário, de nove horas e meia, sobreviventes e perpetradores de crimes contra judeus, durante o terceiro Reich, dão o seu testemunho. O realizador, Claude Lanzmann, trabalhou no filme durante onze anos, entre 1974 e 1985, e foi premiado em 2013, no festival de cinema de Berlim (Berlinale), com o Urso de Ouro Honorário.

"O projeto tem sido muito bem recebido", revela em declarações à agência Lusa o diretor do festival internacional de literatura de Berlim (ilb), Ulrich Schreiber, que organiza esta iniciativa.