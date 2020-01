Actualidade

O Banco Nacional de Angola (BNA) avisou hoje os bancos comerciais locais para não estabelecerem limites para as operações em moeda estrangeira dos clientes em função da finalidade, alertando para a necessidade de cumprir os prazos.

De acordo com uma carta circular disponibilizada hoje no site da instituição, o BNA escreve que "tomou conhecimento que alguns bancos comerciais estão a estabelecer limites para as operações cambiais de invisíveis correntes solicitadas por clientes particulares (viagens, ajuda familiar ou outras transferências unilaterais de caráter privado), de acordo com a finalidade da operação".

De seguida, alerta que esta prática "contraria a regulamentação vigente e afeta negativamente a confiança no sistema financeiro".