OE2020

O Conselho Económico e Social (CES) considera que a credibilidade do processo orçamental pode ser ameaçada por um "afastamento entre o orçamento e o executado", adiantou, no parlamento, Adriano Pimpão, vice-presidente do organismo.

Numa audição na Comissão de Orçamento e Finanças, conjunta com as do Trabalho e Segurança Social, Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação, a propósito do parecer do CES sobre o Orçamento do Estado (OE) para 2020, Adriano Pimpão alertou para um desfasamento entre o que está previsto e o que é executado.

"A credibilidade do processo orçamental é importante para a continuidade. Temos um afastamento entre o orçamento e o que é executado e isso tem muito a ver com o investimento público, que é onde o Estado tem responsabilidades", destacou o Conselheiro.