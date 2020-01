Actualidade

Macau dá este sábado as boas-vindas ao Ano Novo Lunar, de forma mais discreta do que é habitual, com o Governo e os casinos a adiarem os principais eventos devido ao vírus detetado na China.

O risco de propagação da pneumonia viral - numa altura em que estão confirmados pelo menos dois casos em Macau e mais de 500 casos na China - obrigou as autoridades da capital mundial do jogo a adiar várias atividades previstas para assinalar o início do ano do Rato e a apelar às entidades privadas para que atuem no mesmo sentido.

O surto da doença, provocada por um novo tipo de coronavírus e que já causou pelo menos 17 mortos e mais de meio milhar de infetados, surge precisamente na mesma altura em que milhões de chineses viajam por ocasião do Ano Novo Lunar, equivalente ao natal nos países ocidentais.