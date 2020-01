OE2020

O Conselho das Finanças Públicas (CFP) disse hoje, no parlamento, que era "desejável" que tivesse acesso a mais informação sobre o comportamento das receitas da Segurança Social.

Em audição na Comissão de Orçamento e Finanças, a propósito do Orçamento do Estado (OE) para 2020, Nazaré da Costa Cabral, presidente do organismo, deu conta de algumas dificuldades em levar a cabo a análise acerca do impacto do aumento das contribuições sociais, por não ter acesso a estes dados.

Na sua análise à proposta do OE2020, divulgada na terça-feira, o CFP notou que a previsão de crescimento de 5,7% das contribuições sociais efetivas "se situa acima do ritmo considerado pelo MF [Ministério das Finanças] para a evolução das remunerações dos trabalhadores em 2020 (3,8%)".