Actualidade

A administração da Vida TV afirmou hoje que convidou Tchizé dos Santos a afastar-se do projeto, na sequência de "reiteradas declarações públicas" que implicam "prejuízo e risco reputacional" para o canal.

Num comunicado enviado à Agência Lusa, a administração da Vida TV "reitera que é a única entidade mandatada para proferir declarações em nome do projeto", sublinhando que respeita "as leis vigentes nos mercados em que está inserida" e está alheia a interesses pessoais".

A posição da Vida TV surge depois de Welwitschia dos Santos (Tchizé), filha do ex-presidente José Eduardo dos Santos e detentora de uma participação de 25% no canal, se ter queixado de estar a ser alvo de pressões para vender as suas participações em empresas angolanas e tentativas de silenciamento.