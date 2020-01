Luanda Leaks

A presidente da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) afirmou hoje que o órgão "iniciou já ações de supervisão concretas" no âmbito do dossiê denominado 'Luanda Leaks', que detalha os esquemas financeiros da empresária angolana Isabel dos Santos.

Gabriela Figueiredo Dias respondia a questões de jornalistas, na sede da CMVM, em Lisboa, num encontro onde a entidade supervisora apresentou as suas prioridades para 2020.

Questionada se a CMVM está a seguir o processo, a presidente do Conselho de Administração disse que a entidade "está a acompanhar a situação com muita atenção e ação", as duas conjugadas.