(CORREÇÃO) Lisboa, 23 jan 2020 (Lusa) - O músico português Filipe Sambado edita na sexta-feira "Revezo", álbum no qual recorre à música tradicional para cantar sobre a ideia de casa, lar e família, enquanto compensação da vida laboral e social, contou à Lusa.

"O disco tem uma temática que lhe é mais ou menos transversal e fala bastante sobre a ideia de casa e de lar e de família, enquanto compensação para aquilo que é a vida no trabalho, socialmente, etc.", disse Filipe Sambado à Lusa, sobre "Revezo", álbum que sucede a "Filipe Sambado & Os Acompanhantes de Luxo", editado em 2018.

Quando chegou à fase dos arranjos, Filipe Sambado começou a pensar "de que forma é que a ideia de música tradicional poderia ajudar a elevar as canções do disco, jogando com as ideias de família e tradição", e dessa maneira "criar alguma linguagem nova", pelo menos para ele.