A comissária europeia para a Coesão e Reformas, a portuguesa Elisa Ferreira, sublinhou hoje em Madrid que o Interreg, um programa de apoio à coesão europeia, tem sido "um dos principais motores da criação de confiança além-fronteiras".

"Como comissária recentemente nomeado para a Coesão e as Reformas e como portuguesa, com grande afeto por Espanha, tenho a grande honra de participar no lançamento das comemorações, durante 2020, para assinalar os 30 anos do Interreg", disse hoje Elisa Ferreira na abertura do Fórum "Histórias Ibéricas da Coesão Europeia", na sede da agência espanhola EFE.

O evento que teve ainda a colaboração da agência Lusa e do Programa Operacional de Cooperação Transfronteiriça Espanha-Portugal (POCTEP), abordou o presente e as perspetivas futuras dos programas Interreg, fundos regionais e coesão europeia.