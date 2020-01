Actualidade

O presidente da Associação Nacional de Freguesias (Anafre) quer que todas estas autarquias tenham pelo menos um autarca a meio tempo e um funcionário no quadro, porque, com o desempenho de novas competências, não podem funcionar em voluntariado.

Em entrevista à Lusa, em vésperas do Congresso Nacional da Anafre, que se realiza na sexta-feira e no sábado em Portimão, Pedro Cegonho defendeu que "este é um tema que deve ser abordado nesta legislatura".

"Quer com a reforma da descentralização, quer com a reorganização administrativa que existiu, que fundiu mais de mil freguesias e que fez com que as responsabilidades ao nível de dimensão do território para cada executivo aumentassem, não é possível no século XXI continuarem a existir cerca de duas mil freguesias em que os seus órgãos continuam a funcionar em regime de voluntariado", considerou.